中國財經

中國多年來一直是全球最大的稀土出口國，去年稀土出口按年增加4%至逾5.3萬噸，但同年出乎意料地亦成為最大稀土進口國。

追蹤稀土業的研究公司Adamas Intelligence發布報告稱，中國去年進口了4.14萬噸稀土氧化物及氧化物，按年飆升1.67倍，因打擊非法稀土生產令國內產量下降。

報告指出，中國稀土進口主要是來自緬甸和美國的礦物和化學濃縮物。去年中國成為至少7種主要稀土的淨進口國，包括用於磁鐵的鐠和用於陶瓷的釔，為逾30年來首次。