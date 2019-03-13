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今日 14:32 中國財經 即巿股評

【異動A股】創業板瀉逾4% 溫氏股份跌停

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深圳創業板指數午後急跌逾4%，最新報1696點，跌77點或4.36%，部分早前急升的MSCI創板A股潛在新貴顯著回吐。

「豬肉股」溫氏股份(300498.SZ)午後插10%跌停。

寧德時代(300750.SZ)跌3%。東方財富(300059.SZ)及信維通信(300136.SZ)均挫4%。

MSCI本月初宣布大幅提高A股權重，創業板首次納入。據MSCI官網資訊顯示，此次披露的MSCI中國的潛在成分股中共有27隻深市創業板股票，分別為：特銳德(300001.SZ)、網宿科技(300017.SZ)、機器人(300024.SZ)、同花順(300033.SZ)、碧水源(300070.SZ)、三聚環保(300072.SZ)、信維通信、光線傳媒(300251.SZ)、利亞德(300296.SZ)、泰格醫藥(300347.SZ)、藍思科技(300433.SZ)、先導智慧(300450.SZ)、康泰生物(300601.SZ)、億聯網路(300628.SZ)、華大基因(300676.SZ)、樂普醫療(300003.SZ)、愛爾眼科(300015.SZ)、東方財富、智飛生物(300122.SZ)、滙川技術(300124.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、宋城演藝(300144.SZ)、三環集團(300408.SZ)、芒果超媒(300413.SZ)、溫氏股份、寧德時代、邁瑞醫療(300760.SZ)。

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