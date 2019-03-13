中國財經

A股午後維持走弱，創業板挫逾3%。

上證指數現報3033點，跌26點或0.87%，最低見3028點，挫32點或1.05%，成交2792.41億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9655點，挫185點或1.89%，低見9650點，挫190點或1.94%，成交3722.26億元。

滬深300指數報3717點，挫37點或1.01%；創業板指數報1710點，挫62點或3.52%。

各板塊個別發展，房地產股漲逾1%；化工、水泥、有色金屬、石油股靠穩；電力、金融股則挫逾1%；煤炭、鋼鐵股偏軟。