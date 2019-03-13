中國財經

摩根士丹利認為，中國股市的牛市將會持續，仍遠未到「過熱」狀態，預料還有15%的上漲空間。

摩根士丹利指標顯示，內地市場情緒處於興奮狀態，目前市場情緒指標為51%，2015年泡沫時期的峰值為100%。

大摩重申對A股的「增持」建議，將今年底滬深300指數目標維持在4300點，意味較周二收市還有近15%的上漲空間。

摩根士丹利利用9個指標追蹤中國內地股市的市場情緒，包括保證金交易、新註冊投資者數量、成交量、相對強弱指標、漲停股數量和收益修正。這些指標會在升至80%左右時發出警示訊號。