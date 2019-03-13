中國財經

A股早段走低，上證指數及深成指挫逾1%。

上證指數現報3029點，挫30點或1.01%，最低見3028點，挫32點或1.05%，成交1812.25億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9679點，挫161點或1.64%，低見9675點，挫166點或1.69%，成交2419.62億元。

滬深300指數報3715點，挫40點或1.07%；創業板指數報1726點，挫47點或2.67%。

各板塊普遍受壓，電力、金融股挫逾1%；鋼鐵、煤炭、水泥、化工、有色金屬股偏軟；房地產股則漲逾1%；石油股靠穩。