中國財經

上證指數高開2點後走軟。

上證指數開市報3062點，升2點或0.07%；現報3054點，跌5點或0.18%。

深成指開市報9828點，跌13點或0.13%；現報9795點，跌45點或0.46%。

滬深300指數開市報3758點，升3點或0.09%；現報3755點，跌不足1點或0.01%。

創業板指數開市報1769點，跌3點或0.22%；現報1759點，跌13點或0.78%。

各板塊個別發展，電力、鋼鐵、化工、水泥、煤炭股偏軟；石油、金融、房地產、有色金屬股則靠穩。