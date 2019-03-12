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佳兆業(01638)公布，首筆長租公寓資產支援專項計劃獲深交所批准，將採取分期發行方式，總額不超過30億元(人民幣．下同)，發行期數不逾20期。

該公司指出，上述專項計劃獲批，既可提供流動性，長遠有利繼續提供更多優質長租公寓及服務，亦有助該公司提升投資收益率，將以佳兆業營運的長租公寓租金收入現金流作為首要還款來源。

此外，該公司早前亦分別獲深交所批准以購房尾款，以及航運客票收入為底層資產的資產支持專項計劃額度，獲批的發行額度分別為6.85億及4.75億元。