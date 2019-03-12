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今日 20:55 中國財經

姜建清:大型商銀面臨三期疊加特殊階段

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工商銀行(001398)前董事長姜建清在「CF40孫冶方悅讀會」上表示，大型商業銀行改革永遠在路上，需要持續完善公司治理和戰略轉型，大型商業銀行目前正面臨着經濟周期、行業周期、科技周期「三期疊加」的特殊階段。

姜建清指出，未來大型商業銀行要在多方面持續探索，首先是公司治理需要走出一條中國自己的獨特道路；其次，深入研究統籌支持實體經濟與推動金融創新的關係。

同時，他又稱，國際化、綜合化、訊息改革還在路上，深入進行銀行數據化建設；此外，堅定不移抓好風險管理，成為維護中國金融穩定的決定性砝碼。

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