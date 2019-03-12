中國財經

中國政府早前公布今年減稅降費目標為2萬億元(人民幣‧下同)，標普全球評級分析師鄒雨童表示，預期內地今年的減稅降費可能不一定達到預設的力度，規模約1.5萬億元，低官方估算水平，但仍會給政府帶來減緩財政支出的壓力。

該行指出，中國政府可以採取多種調整手段來應對減稅降費造成財政收入的減少，包括支取之前年份累積的財政結餘和當年政府性基金賬戶結餘或國有企業上繳的超額利潤；就國企利潤而言，其上繳比例將會提高。地方政府發行的專項債券，有助於增加政府性基金賬戶結餘。

不過，這些調整可能仍不足以彌補減稅降費帶來的財政收入下降，並幫助中央政府實現2.8%的財政赤字目標。因此，估計今年中國政府將至少需要削減6800億元財政支出，使財政支出的增速比不減稅降費的情景下，調低約3.1個百分點。

標普全球評級分析師陳錦榮指出，中國政府日漸依靠減稅降費支撐經濟發展，一是可以有效控制基建刺激經濟措施的規模和最終成本，例如控制地方政府基建融資的發債配額等；二是可以讓私人部門和居民個人更多地從刺激措施中受益。

該行估計，今年個人所得稅減免規模將達到4500億元，小微企業各項稅收減免將達到2000億元，增值稅也將減免8500億元。今年整體的減稅降費規模可能高達GDP的約1.5%。雖然政府也大幅下調了企業的社保繳費比例，但預計整體影響微不足道。