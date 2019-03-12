台灣股市高收，加權指數收報10343點，升93點或0.91%。
台股今早高開44點，其後升幅擴大，最高見10382點，連升兩日。其中，紡織股漲2.28%，造紙股漲1.88%，泥窯股亦漲1.11%。
分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨隔晚美股上升，以及亞太區其他股市的漲勢，因中美貿易代表就文本關鍵問題進行具體磋商，市場憧憬兩國即將達成貿易協議，有望為雙方持久多時的貿易糾紛於本月底畫上句號，加上蘋果概念股走揚，推動台股造好。
今日 14:20 中國財經
台灣股市高收，加權指數收報10343點，升93點或0.91%。
台股今早高開44點，其後升幅擴大，最高見10382點，連升兩日。其中，紡織股漲2.28%，造紙股漲1.88%，泥窯股亦漲1.11%。
分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨隔晚美股上升，以及亞太區其他股市的漲勢，因中美貿易代表就文本關鍵問題進行具體磋商，市場憧憬兩國即將達成貿易協議，有望為雙方持久多時的貿易糾紛於本月底畫上句號，加上蘋果概念股走揚，推動台股造好。
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