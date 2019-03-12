A股午後持續走強，上證指數及深成指均漲逾2%。
上證指數現報3088點，漲61點或2.02%，成交2982.15億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9921點，漲217點或2.24%，高見9914點，漲210點或2.16%，成交3953.18億元。
滬深300指數報3798點，漲68點或1.84%；創業板指數報1788點，漲60點或3.52%。
各板塊全線造好，傳媒娛樂股漲逾6%；電力股漲逾3%；房地產、石油、鋼鐵、煤炭、化工股漲逾2%；金融、水泥、有色金屬股漲逾1%。
今日 13:13 中國財經
A股午後持續走強，上證指數及深成指均漲逾2%。
上證指數現報3088點，漲61點或2.02%，成交2982.15億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9921點，漲217點或2.24%，高見9914點，漲210點或2.16%，成交3953.18億元。
滬深300指數報3798點，漲68點或1.84%；創業板指數報1788點，漲60點或3.52%。
各板塊全線造好，傳媒娛樂股漲逾6%；電力股漲逾3%；房地產、石油、鋼鐵、煤炭、化工股漲逾2%；金融、水泥、有色金屬股漲逾1%。
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