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今日 12:21 中國財經

【兩會】寧吉喆:今年經濟運行總體平穩趨勢向好

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國家統計局局長寧吉喆在全國兩會部長通道上表示，今年年初以來中國經濟運行總體平穩，趨勢向好。

寧吉喆指出，經濟發展增長的預期目標6%至6.5%，這在世界主要經濟體當中，可以說是最高的增長速度，全球主要經濟體很難達到這個增長。

他又稱，中國的經濟總量已經很大，中高速的增長是保持經濟增長處於合理區間，有利於保就業、增收入，改善人民生活；有利於調結構、增效益，推動高質量發展，也有利於強市場、促消費，與世界各國互利發展。

寧吉喆表示，從目前已知道的部分數據來看，今年1至2月，中國的經濟運行開局總體向好。一是生產總體向好，三四產業、農業的基礎穩定，服務業生產持續增長；二是消費總體向好；三是物價和就業總體平穩，1至2月份居民消費價格按年上漲1.6%，上游產品的價格漲得低一點，有利於下游產品成本上升壓力的減輕。就業總體是平穩的。根據國家統計局對22個省企業返崗復工情況的調查，八成以上企業員工返崗復工率超過90%。

四是外貿、外滙總體向好。國家外滙儲備2月底達到3.09萬億美元，連續4個月上升。最後一點，是市場預期總體向好。製造業的PMI指數其中的新訂單指數，回升到50.6%，今年以來上證指數升幅在20%左右。

寧吉喆稱，從上述五個方面來看，今年年初以來中國經濟運行總體平穩，趨勢向好。

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