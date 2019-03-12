中國財經 即巿股評

寧德時代(300750.SZ)表示，未有與美國電動車生產商Tesla達成合作意向，惟股價今早仍走高，最高見過93.85元(人民幣‧下同)，飆6.7%，現造91.7元，升4.3%，成交金額8.21億元。

集團表示，未與Tesla達成合作意向，也未簽署任何商務協議。

早前彭博報道，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)，與中國電池生產商寧德時代新能源科技(Contemporary Amperex Technology)洽商，由寧德時代向特斯拉上海車廠提供Model 3所須電池的可能性。