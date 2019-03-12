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《華爾街日報》報道，美國已警告德國，如果德國允許華為建設5G基礎設施，美國將限制與德國安全機構共享情報。這是美國首次明確警告德國使用華為設備的後果。

美國駐德國大使Richard A. Grenell上周五去信德國經濟部長，稱如果德國允許華為或其他中國供應商參與構建該國的5G網絡，美國與德國共享情報和其他資訊，將無法維持在現水平。

德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)上周四表示，該國不想禁止華為參與建設德國5G網絡，而是將收緊所有供應商的安全標準。