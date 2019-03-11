中國財經

中國銀保監會副主席祝樹民在政協經濟界別聯組討論會上總結時表示，中國的金融互聯網已經走在世界的前列。

他續稱，大數據、互聯網的發展，是解決小微企業融資難、融資貴的一個重要手段，這也是整個中國金融，特別是信用環境建設上彎道超車的重要載體。

祝樹民指出，融資貴的問題已經斷崖式下降，說明市場從去年下半年以來，已經發生了非常重要的變化。隨着融資難問題的解決，融資貴問題也會逐步地解決。

他建議，現在要關注的是小微企業創新能力不足的問題、投資不足的問題，因為這決定未來發展的潛力和源泉。