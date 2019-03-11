中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)窄幅上落，收市升18點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.7251，較上周五(8日)下午4時30分收報6.7269，升18點子或0.03%；較晚上11時30分最後成交價6.72，走弱51點子。

離岸價(CNH)早段失守6.73，低見6.7356，截至香港時間下午5時56分，離岸價報6.7312，在岸價報6.7229。

官方今日開出的中間價報6.7202，較上日中間價6.7235上調33點子或0.05%。

交易員指出，雖然美滙指數小幅調整，但仍處於偏強區域，當然這仍不影響人民幣滙率穩定表現，兩會期間人民幣走勢大致如市場預期，料難明顯貶值；市場期待兩會結束後中美可能簽署的貿易協議細節。

另有交易員認為，人民銀行行長易綱周末強調人民幣不搞競爭性貶值等表述基本符合預期，但市場仍期待中美真正達成協議的內容，以指引未來滙市方向；而最近美元持續上漲，但境內結滙偏多支撐人民幣穩定態勢，兩者走勢分化引發市場關注，從另一個側面反映預期出現分歧；市場預期兩會本周結束前滙率仍保持區間波動。

易綱昨日在北京出席兩會記者會時證實，中美在剛結束的第七輪貿易磋商中，就滙率問題進行討論，並在許多關鍵和重要問題上達成共識，包括應該遵守歷次G20峰會的承諾，如不搞競爭性貶值、不將滙率用於競爭性目的。

易綱同時表明，中國持續開放市場，「在滙率形成機制的討論中、和對中國未來市場方向和市場建設過程中，我們的共識會愈來愈多，信心會愈來愈足。」