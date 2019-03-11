中國財經

市場一直關注阿里巴巴關聯公司螞蟻金服會在哪裏上市。內地傳媒報道，有一位不願透露姓名的全國政協委員表示，旗下投資的螞蟻金服正在籌備科創板上市，不過螞蟻金服回應指目前沒有上市時間表。

螞蟻金服稱，科創板是中國資本市場的重大制度創新，螞蟻金服作為一家創新型的科技企業，一直在密切關注。目前，螞蟻金服沒有上市時間表。

稍早時，有內地傳媒從全國兩會現場獲悉，有一位不願透露姓名的全國政協委員說，旗下投資的螞蟻金服正在籌備科創板上市，但根據科創板的速度，未必能趕上首批。