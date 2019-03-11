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今日 13:02 中國財經

【兩會】銀保監:減少銀行對擔保依賴

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中國銀保監會副主席周亮表示，盡量要把擔保成本降低，目前國家成立的融資擔保公司已經在助力降低成本。

周亮在政協經濟界別聯組討論會後強調，以後銀行信貸融資要更多地看企業本身信用、第一還款能力，而不能過多依賴擔保機構，不能因為有了擔保便不審核企業真實流動性、企業效益、產品市場前景，從根本上更大程度地減少對擔保的依賴。擔保機構也要按照市場化收費，盡量減少對實體經濟的負擔，這是監管政策的導向。

他表示，去年處理高風險金融機構已經有幾家，今年還要看市場情況，市場經濟有生有死是正常現象，原則是不能引發系統性、連鎖型、交叉性的風險。

周亮又指出，下一步，銀保監會把補充資本作為銀行保險機構抗風險的一個很重要的舉措。永續債作為資本補充的重要手段，豐富了銀行保險機構資本來源，凡是增強資本充足率的，都是有利於抗風險的，所以總體支持，而目前已經有銀行在申請永續債。

談及科創板，周亮表示，目前科創板推出，銀保監會是鼓勵和支持保險作為長期資金入市，支持資本市場發展的。資本市場發展牽一髮而動全身，作用重要，而保險資金具有長期使用資金的功能，所以總體是鼓勵和支持保險資金入市的。但每一個行業裏保險資金能使用多少，會根據行業有一個結構性布局考慮。

周亮續稱，目前《保險資金投資股權管理辦法》正在徵求意見中，會根據市場徵求情況，在與各部委溝通後，加快推出該辦法。被問到險資入科創板是否有限制，他回應稱，資本市場鼓勵長期資金、保險資金的運用，而科創板和所有股票市場是一樣的。

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