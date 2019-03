香港財經 中國財經

港交所(00388)與MSCI簽訂授權協議,計劃在獲監管機構批准後,推出MSCI中國A股指數期貨合約。港交所行政總裁李小加在電話會議中提到,日後推出的MSCI中國A股指數期貨合約,較現時境外投資者主要用以對沖A股的富時中國A50指數期貨,在追蹤及涵蓋A股市場方面更為廣泛及精準。

李小加相信,由於港交所日後推出的MSCI中國A股指數期貨合約,與A股市場高度對應,故亦會是最具有生命力。

現時不少海外投資者會通過在新加坡交易俗稱A股黑期的富時中國A50指數期貨,以對沖A股市場。李小加認為,香港始終是離中國市場最近,將來產品一定最為豐富及深入,整體產品生態環境最具生命力及持久力。他又強調,港交所過去就股指期貨,與中國相關交易所及監管機構有長期協調及磨合,慢慢形成共識,「花點時間做對的事(take a time and do it right)」。

他相信,MSCI中國A股指數期貨合約能帶動香港整體期貨市場發展,「期貨通」日後亦相信能夠實現。

李小加未有回應推出MSCI中國A股指數期貨的實際日期,強調推出產品的主要兩個因素是監管批准及按當時市況,再作綜合考慮。他又指市場期盼A股指數期貨產品良久,希望愈快愈好。

李小加又指出,早前已向香港證監會作非正式申請,在與MSCI簽訂協議後,會進一步向證監會報備,相信證監會在審批過程中亦會與內地的交易所及監管部門作溝通。他提到,證監會行政總裁歐達禮一直強調香港市場重要功能是成為風險管控中心,相信港交所與證監會的看法高度一致。