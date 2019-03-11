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全國政協委員、中國證監會前主席肖鋼表示，上海證券交易所即將推出的科創板不會對港交所(00388)構成競爭，反而可以將蛋糕做大。

肖鋼接受港台訪問時稱，內地有很多科技創新企業，推出科創板可以讓很多創新企業上市、融資，相信愈來愈多內地企業會到香港上市，令香港、上海和深圳市場都進一步活躍起來，達至互利共贏。

他指出，內地市場目前仍然不成熟，香港的優勢則在於健全的法律體系及市場成熟，能夠吸引國際投資者，內地與香港的互聯互通機制要進一步加強，相信香港市場的發展會愈來愈好。