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今日 10:13 中國財經 時事脈搏

【兩會】科技部:明年要進入創新型國家

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科技部部長王志剛在記者會上表示，創新型國家是整個中國「三步走」非常重要的內容。按照黨的十九大報告部署，在全面建成小康社會的基礎上，2035年要基本實現現代化，本世紀中葉要成為現代化強國。

他指出，科技創新有「三步走」戰略，到2020年進入創新型國家，到2035年左右進入創新型國家前列，到2050年要成為世界科技強國。中國的現代化進程必須把科技創新擺在核心位置，作為重要支撐和引領力量，也作為發展的重要動力。

王志剛表示，到2020年要進入創新型國家，這是個非常重要的時刻，也是個重大的任務。去年按照世界知識產權組織排名，中國綜合科技創新排在第17位，到2020年原定目標大概在15位左右。另外，中國科技貢獻率要達到60%，去年達到了58.5%。同時還有一些定量指標，比如研發投入、論文數、專利數、高新區等，去年都有不俗的表現。

不過，他又指，進入創新型國家，中國還是有短板的，比如在基礎研究方面，特別是0到1的顛覆性技術和基礎理論、基本研究方法的探索，現在還有不足，這是需要補的地方。第二，創新生態、科研生態還有這樣那樣不盡人意的地方，需要進一步完善。特別是法律政策，科技部要和相關部門一起通過一定程序制定相關政策，構建環境生態，這是政府必須做好，而且不能缺位的一項工作。

另外，他指出，還要注重激勵與約束並重，信任與監督並重，以信任為基礎，以激勵為基礎，同時要加強學風作風建設，弘揚科學家精神和操守，使得全社會特別是科技界有一個崇尚科學、具有良好科學素質，並且能夠一心向學的狀態。當局更多的是提供支撐、提供環境、提供保障，為他們排憂解難。

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