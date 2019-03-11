中國財經

阿里巴巴將投資46.6億元人民幣，入股申通快遞控股股東公司。

分析認為，這是加快構建四通八達的智能物流網絡的重要進展，距離全國24小時、全球72小時必達的目標扎實邁進一步。

此前，阿里巴巴、菜鳥智能物流網絡已吸引全球3000多家物流企業參與其中，與中國郵政、俄羅斯郵政、西班牙郵政等全球主要國家的郵政網絡達成戰略合作。此外，與新加坡航空、阿聯酋航空、空橋航空等全球主流航空公司建立空運網絡深度合作，並與中歐班列、東南亞和澳洲海運專線網絡形成常態化運輸合作。