中國財經



人民銀行行長易綱表示，過去一年，面臨多年來少有的嚴峻複雜形勢，外部有美聯儲持續加息和中美貿易摩擦帶來的不確定性，國內有經濟周期結構性問題疊加，還有強化監管、規範地方政府債務等「幾碰頭」，導致社會信用收縮，小微企業、民營企業融資難融資貴問題比較突出，經濟下行壓力加大。

針對經濟金融運行出現的趨勢性變化，在國務院金融委統籌領導下，人民銀行及時預調，主動作為。一是五次降低存款準備金率，一共3.5個百分點；二是引導利率下行；三是以市場化法治化方式疏通貨幣政策傳導機制；四是兼顧內外平衡，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定；五是有效穩定宏觀槓桿率，管好社會總信用和貨幣的總閘門。2018年末，中國宏觀槓桿率總水平為249.4%，比2017年末下降了1.5個百分點。

展望今年，易綱稱，內外部的環境正發生新的變化，中美經貿談判取得階段性進展，美聯儲加息預期明顯弱化，明確金融監管和地方政府債務管理的政策穩定了市場預期。當然，世界經濟形勢仍然錯綜複雜，全球經濟還有一定的下行壓力，中國經濟金融風險挑戰依然比較多。

他表示，人民銀行將按照黨中央、國務院要求，繼續實施穩健的貨幣政策，防範和化解金融風險，更好地服務實體經濟，推動高質量發展。