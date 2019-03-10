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今日 11:55 中國財經

【兩會】易綱:仍有空間降準 惟較前幾年小

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人民銀行行長易綱在兩會記者會上表示，內地目前仍有一定空間下調存款準備金率，但與前幾年空間小很多。同時在考慮降準問題時，還要考慮最佳的資源配置，還有防範風險的問題。

他又提到，人行自去年先後5次降準，一共3.5個百分點，「力度是比較大的」，保證了流動性合理充裕。與國際其他主要經濟體比較，內地存款準備金率屬於中等水平，不算特別高，也不算特別低。

易綱同時透露，現在的存款準備金率將來會逐步向三檔比較清晰的框架來完成目標，即大型銀行為一檔，中型銀行為第二檔，小型銀行為最低的一檔。

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