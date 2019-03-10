中國財經

中國2月新增貸款遜預期；廣義貨幣(M2)供應量按年增長8%，亦遜於預期。

中國1月新增貸款創出3.23萬億元新高後，2月新增貸款回落，人民銀行公布，2月新增貸款8858億元(人民幣‧下同)，按年增465億元。

分部門看，住戶部門貸款減少706億元，其中，短期貸款減少2932億元，中長期貸款增加2226億元；非金融企業及機關團體貸款增加8341億元，其中，短期貸款增加1480億元，中長期貸款增加5127億元。

2月底，人民幣貸款餘額140.41萬億元，按年增長13.4%，增速與上月末持平，比上年同期高0.6個百分點。

2月底末，廣義貨幣(M2)餘額186.74萬億元，按年增長8%，增速分別比上月末和上年同期低0.4個和0.8個百分點；狹義貨幣(M1)餘額52.72萬億元，按年增長2%，增速比上月末高1.6個百分點，比上年同期低6.5個百分點；流通中貨幣(M0)餘額7.95萬億元，按年下降2.4%。

2月人民幣存款增加1.31萬億元，按年多增1.61萬億元。其中，住戶存款增加1.33萬億元，非金融企業存款減少1.2萬億元，財政性存款增加3242億元。

今年前兩個月，人民幣貸款增加4.11萬億元；人民幣存款增加4.58萬億元。