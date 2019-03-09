中國財經

國資委主任肖亞慶表示，關注中美貿易談判，期望能有好結果及良好投資環境，樂意看到貿易爭端能進一步減少，創造良好的企業發展環境和經營環境。

肖亞慶指出，政府沒有給國企安排額外補助，企業在不斷發展壯大的過程中，合作是競爭重要的前提，和國內外企業都有良好合作，也使央企和國企深化改革，提高發展質量，進一步加強管理。

他期望，未來能看到共贏局面，央企和國企進一步擴大開放，尋找更多合作機會，建立更強大的市場主體地位，走向市場化和國際化。