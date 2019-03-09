全國政協委員、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵表示，中國現時面臨經濟下行的挑戰，是來自於經濟長得太快，因而出現不協調和不平衡，形容只是「成長的煩惱」。
他認為，這些煩惱是可解決的，必須保持信心。至於中外摩擦衝突，亦一定會不斷出現，要抱着開放和冷靜的心態面對。
李稻葵續稱，中國國民儲蓄率在世界名列前茅，是經濟增長的保障，中國經濟具創新能力。他強調，要保護產權、鼓勵投資、鼓勵科研、積極創新、抓緊機遇、堅定推動改革，對中國經濟前景充滿信心。
今日 16:10 中國財經
全國政協委員、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵表示，中國現時面臨經濟下行的挑戰，是來自於經濟長得太快，因而出現不協調和不平衡，形容只是「成長的煩惱」。
他認為，這些煩惱是可解決的，必須保持信心。至於中外摩擦衝突，亦一定會不斷出現，要抱着開放和冷靜的心態面對。
李稻葵續稱，中國國民儲蓄率在世界名列前茅，是經濟增長的保障，中國經濟具創新能力。他強調，要保護產權、鼓勵投資、鼓勵科研、積極創新、抓緊機遇、堅定推動改革，對中國經濟前景充滿信心。
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