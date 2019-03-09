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今日 11:27 中國財經 時事脈搏

【兩會】房產稅法待條件成熟提請審議

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人大財經委副主任委員烏日圖在記者會上表示，房地產稅法由全國人大常委會預算工作委員會會同財政部組織起草，目前，相關部門正在完善法律草案、重要問題論證等方面的工作，待條件成熟時提請全國人大常委會初次審議。

烏日圖指出，財經委將按照全國人大常委會立法規劃和年度立法計劃的要求，督促有關部門抓緊增值稅法、消費稅法、房地產稅法、關稅法、城市維護建設稅法、契稅法、印花稅法、稅收徵收管理法等法律草案的起草，做好法律草案的初步審議，確保按時完成落實稅收法定原則的立法任務。

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