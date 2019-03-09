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特朗普:有信心能與華達成貿協

美國總統特朗普稱，有信心能與中國達成貿易協議，但無論是否達成協議，美國都會做得很好。

美國上月非農新增職位2萬 遠遜預期

美國勞工部公布，2月非農業新增職位2萬個，遠低於市場預期的增加18萬個；失業率為3.8%，預期為3.9%。

三大經濟體數據弱 道指五連跌低收22點

歐央行降經濟預測、中國出口急挫，加上美國非農職位數字遠遜預測，美股道指一度插220點，惟尾段收復大部分失地，收市僅跌22點；標指回落0.21%；納指倒退0.18%。能源股挫1.95%，因挪威政府基金不再投資部分能源股，埃克森美孚低收1.4%。

SpaceX太空艙返回地球 降落佛羅里達海面

馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX公司、旗下「龍飛船2號」模擬載人太空艙返回地球，周五凌晨在佛羅里達州對出的大西洋海面成功降落。

外圍焦點簡訊

￭ 美滙指數尾段跌0.24%，報97.37，曾低見97.25；歐羅兌美元漲0.36%；日圓受惠避險情緒，兌美元升0.4%。

￭ 紐約期金曾彈上每盎斯1301.3美元，收市報1299.3，升13.2美元或1%。

￭ 布蘭特期油每桶收報66.1美元，跌0.8%；紐約期油挫1%，盤中曾瀉3.7%。

￭ 歐股全線跌，英國回落0.74%，德國挫0.52%，法國下滑0.70%。

￭ 人民銀行：今年研究出台金融科技發展規劃。

￭ 馬雲傳退出旗下5家公司，阿里否認他有此打算。

￭ 廣汽集團董事長曾慶洪：原計劃今年出口美國，但受貿戰影響，只能「擇期」。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7304元，較周四紐約尾盤漲38點子。

海航逾70億悉售香港國際建投

海航集團旗下香港國際建投(00687)獲控股股東告知，向要約人售約佔已發行股份69.54%股權，總代價70.23億元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28114點，較昨日恒指收市低水114點。

￭ ADR港股比例指數報28118點，較本港低123點或0.44%。

￭ 華潤水泥(01313)全年盈利按年增1.21倍，末期息27.3仙。

￭ 首創置業(02868)全年盈利按年減少8.98%，派末期息22分。

￭ 電盈(00008)以現金折合約5.25億港元，向主席李澤楷收購本金金額折合約5.46億港元債券。

￭ 眾安房產(00672)預期去年利潤按年大降。

￭ 中廣核礦業(01164)預期去年全年純利大增。

￭ 開元酒店(01158)下周一掛牌，交易資料顯示，暗盤價收報16.4元，較招股價低0.61%。