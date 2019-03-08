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澎湃新聞報道，全國政協委員、世茂房地產(00813)主席許榮茂在兩會上提交七篇提案，指出粵港澳大灣區具備成為世界級經濟灣區的條件，優勢明顯，但與發展成熟的知名灣區相比，也存在隱憂與挑戰，包括經濟的融合構建難度大；非核心城市與深港等中心城市，在經濟發展和城市建設等方面差距較大等。

許榮茂稱，香港作為重要的金融、貿易和航運中心，是連接內地與國際市場的重要媒介；深圳作為經濟特區之一，創新能力和市場化程度首屈一指。兩地在推動大灣區發展方面具有強大的互補空間，深港合作是灣區建設的重頭戲和突破口。

許榮茂提出三點建議，分別為加強人才培養流動、加強深港校企合作，以及科技助力文化傳承。

人才培養方面，建議由深港政府主導定期舉辦國際教育資源交流合作論壇，推動聯合辦學；連接更多海外院校與內地留學服務機構，為深港學生全面發展提供專業幫助。許榮茂同時提出，鼓勵參與大灣區建設的開發企業協助引入教育資源，並根據資源的等級給予相應獎勵。

在就業方面，建議深港教育部門聯合高校與知名科創企業創立「校企同盟」。定期舉辦企業體驗日、就業資訊會等，為在校學生積極融入深港科創合作獻力。

在創業方面，建議深港兩地政府設立「深港科技創業獎」及評選標準，對符合標準的優異創業者給予贊助支持。

科技助力文化傳承方面，在線下，建議由企業牽頭，政府提供支援，在大灣區各地設立「科技加文化體驗中心」；在線上，建議文化場館與互聯網企業合作，打造線上博物館、數位民俗院等電子文化場館。