中國財經

全國人大代表、廣汽集團董事長曾慶洪今天表示，廣汽原來計劃今年出口美國，非常遺憾，因為中美貿易糾紛，只能「擇期」再去美國，希望關稅能達成共識。

曾慶洪說，廣汽在美國是很受歡迎的，之前去美國招商，來了200人，前十大的經銷商來了6個。他稱，什麼時候美國取消關稅限制，廣汽就會去美國，至於出口目標按照市場而定。

針對國家進一步放開市場、降低汽車關稅，對企業造成競爭，曾慶洪認為對高檔車這一檔影響比較大，中低檔影響不大，他表示促進外商投資，雙贏最重要。中國汽車也有競爭力，他歡迎開放市場。