內地進出口數據遠差預期，A股急回，加上歐洲經濟前景亦令人憂慮，恒指低開370點，即穿20天線(28579)，之後跌幅一度縮至245點，不過A股愈跌愈多，午後跌勢轉急，恒指曾挫578點，低見28201，稍跌穿250天牛熊線(28206點)，最終收報28228，瀉551點或1.91%。
北水轉流出24.83億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)
A股瀉，中資金融股全線跌，不過北水續流入重磅藍籌內銀，建行(00939)有達7.26億元淨流入；工行(01398)有1.51億元淨流入；中行(03988)有1337萬元淨流入。
券商重創，中信証券、華泰證券和中信建投三隻A股跌停，信証H股(06030)有2.05億元淨流出；華泰H股(06886)有5525萬元淨流出；中信建投H股(06066)有3463萬元淨流出。另外，中金公司(03908)有1.35億元淨流出；中國銀河(06881)有5679萬元淨流出。
內險方面，平保(02318)有2.07億元淨流出；新華保險(01336)亦有2.17億元淨流出；人保(01339)有6089萬元淨流出。
今年人大將落實房地產稅法，內房尾市插水，融創中國(01918)有4.32億元撤出。
上月銷售欠佳的吉利(00175)兩日累挫逾一成，但兩日均見北手流入，今日有1.62億元淨買。
科技股方面，騰訊(00700)全日有3429萬元淨流入。相反，金蝶國際(00268)有1076萬元淨流出；中興(00763)有6313萬元淨流出。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、融創、中行、吉利、華泰證券、中信証券、工行、中金及平保。
「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、新華保險、中信建投証券、中信証券 騰訊、中興、中國銀河、金蝶國際、人保及金風科技(02208)。