香港財經 中國財經

銀行公會主席禤惠儀表示，環球經濟不確定性多，加上中美貿易摩擦等，本港對各項因素較為敏感，強調本港經濟基調良好，零售表現較預期為佳，但提醒市民投資或置業時，須衡量自己的風險承擔能力。

對於近期港滙走弱，禤惠儀表示，在近期市場氣氛改善下，港滙於窄幅上落仍有承接力，目前難以預測港滙走勢，但認為資金進出屬正常，金管局亦有行之有效的機制。

另外，她指出，中央早前發布的粵港澳大灣區規劃綱要，有利整合區內資源，推動跨境金融服務需求，而在兩會期間亦將有詳細計劃出台，料將加強推動業界與區內其他城市合作。