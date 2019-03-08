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今日 17:46 中國財經 時事脈搏

【兩會】外商投資法草案:非特殊情況不得徵收外商投資

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十三屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議，全國人大常委會副委員長王晨作關於外商投資法草案的說明。

王晨表示，為了加強對外商投資合法權益的保護，草案在總則一章中規定，國家依法保護外國投資者在中國境內的投資、收益和其他合法權益。同時，設「投資保護」專章。

草案第二十條規定：國家對外國投資者的投資不實行徵收；在特殊情況下，國家為了公共利益的需要，可以依照法律規定對外國投資者的投資實行徵收或者徵用，徵收、徵用應當依照法定程序進行，並及時給予公平、合理的補償。

草案第二十一條規定，外國投資者在中國境內的出資、利潤、資本收益、資產處置所得、知識產權許可使用費、依法獲得的補償或者賠償、清算所得等，可以依法以人民幣或者外滙自由滙入、滙出。

草案第二十二條第一款規定，國家保護外國投資者和外商投資企業的知識產權，鼓勵基於自願原則和商業規則開展技術合作。

《21世紀經濟報道》引述武漢大學法學院教授孟勤國表示，草案的條款對外國投資者的投資保護非常到位，保護力度超過現行《物權法》。草案中，對於外國投資者的投資徵收徵用的條件，限定在「在特殊情況下，國家為了公共利益的需要」，較《物權法》多了「在特殊情況下」，孟勤國認為，實踐中出於公共利益需要而徵收徵用的情形將大大減少。

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