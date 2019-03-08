中國財經

中國2月進出口表現遠遜預期，上證指數午後跌幅擴大，失守3000點

上證指數午後失守3000點，最低見2996點，下挫110點或3.55%，現報2999點，跌106點或3.43%，成交4149億元(人民幣‧下同)。

深成指報9500點，跌177點或1.83%，早段最低見9346點，下挫3.42%，成交5109億元。

滬深300指數報3683點，跌125點或3.29%；創業板指數報1681點，跌11點或0.7%。

各板塊普遍下跌，金融股下挫逾5%；鋼鐵、煤炭跌逾4%；石油、房產跌逾3%。