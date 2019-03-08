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今日 12:14 中國財經

中國2月進出口雙雙下跌 遠遜預期

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中國2月外貿表現遠遜預期，進出口雙雙下跌，以美元計，出口跌幅創2016年2月以來最大。

中國海關總署公布，以美元計，中國2月出口按年下跌20.7%，遠遜於市場預期下跌5%；進口按年下跌5.2%，遜於市場預期下跌0.6%；貿易順差41.2億美元，收窄87.2%。

以人民幣計，2月出口按年下跌16.6%，遠遜市場預期增長6.6%；進口按年下跌0.3%，遜於市場預期增長6.2%；貿易順差344.6億元人民幣，收窄84%。

海關總署表示，剔除春節因素，美元計，2月出口和進口分別增長1.5%和6.5%。以人民幣計，出口和進口分別增長7.8%和12.9%。

以美元計，今年首兩月，出口3532.1億元，下降4.6%；進口3095.1億元，下降3.1%；貿易順差437億元，收窄13.6%。

人民幣計，首兩月，出口2.42萬億元，增長0.1%；進口2.12萬億元，增長1.5%；貿易順差3086.8億元，收窄8.7%。

對歐盟、東盟和日本等主要市場進出口增長，對「一帶一路」沿線國家進出口增速高於整體。首兩月，中歐貿易總值7376.3億元(人民幣‧下同)，增長8.9%，其中，對歐盟出口增長7.5%；自歐盟進口增長11.3%。

中國與東盟貿易總值5819.3億元，增長1.9%，其中，對東盟出口增長7%；自東盟進口下降3.8%。中日貿易總值增長4%；對「一帶一路」沿線國家合計進出口增長2.4%。

中美貿易總值5249.7億元，下跌16.1%，其中，對美國出口4075.3億元，下降9.9%；自美國進口1174.4億元，下降32.2%；對美貿易順差2900.9億元，擴大3.9%。

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