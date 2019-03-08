A股開市下挫逾2%後，跌幅收窄。
上證指數低開2.19%後，失守3100點，最多下挫近3%，低見3014點，現報3056點，跌49點或1.61%。
深成指低開2.38%後，最多下挫3.42%，低見9346點，其後跌幅大幅收窄，現報9616點，跌61點或0.64%。
滬深300指數報3735點，跌73點或1.92%；創業板止跌回升，報1694點，升2點或0.14%。
各板塊普遍下跌，金融股挫逾3%；石油、鋼鐵股跌逾2%；生物製藥股靠穩。
今日 11:02 中國財經
A股開市下挫逾2%後，跌幅收窄。
上證指數低開2.19%後，失守3100點，最多下挫近3%，低見3014點，現報3056點，跌49點或1.61%。
深成指低開2.38%後，最多下挫3.42%，低見9346點，其後跌幅大幅收窄，現報9616點，跌61點或0.64%。
滬深300指數報3735點，跌73點或1.92%；創業板止跌回升，報1694點，升2點或0.14%。
各板塊普遍下跌，金融股挫逾3%；石油、鋼鐵股跌逾2%；生物製藥股靠穩。
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