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國務委員兼外交部長王毅在記者會上表示，在各方的熱切期盼下，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇已確定將於4月下旬在北京舉辦。這是今年中國最重要的主場外交，也將是又一次全球矚目的國際盛會。屆時，國家主席習近平將出席高峰論壇開幕式並發表主旨演講，全程主持領導人圓桌峰會。此外，還將舉行高級別會議、分論壇及工商活動等系列活動。

王毅指出，第二屆論壇有三個鮮明特點：一是規格更高。預定出席的外國國家元首和政府首腦人數將明顯超過首屆論壇。二是規模更大。屆時將會有來自100多個國家的數千名各界代表與會。三是活動更豐富。將舉辦12場推動務實合作的分論壇，還將首次舉辦企業家大會，為工商界對接合作搭建平台。

他又表示，本屆高峰論壇的主題是「共建『一帶一路』、開創美好未來」，核心是推動「一帶一路」合作實現高質量發展。期待同各方深入交換意見，共商合作大計。

王毅稱，中方將同各方就高質量發展滙聚共識，堅持共商共建共享的原則，倡導開放透明包容的理念，追求綠色環保可持續的發展。將與各國進一步對接發展戰略，打造新一批重點合作項目，推動落實聯合國2030可持續發展議程，在深化合作過程中更加重視民生的改善。將以共贏理念為指引，以互聯互通為主線，以增添共同發展動力為目標，打造更緊密的夥伴關係。將堅持開放合作，支持經濟全球化，維護多邊主義，攜手構建開放型世界經濟。