中國財經

中國人民銀行金融穩定局局長王景武表示，去年以來，防範化解金融風險攻堅戰取得良好開局，但今年仍可能處於風險易發高發期。

他表示，一些領域的「灰犀牛」風險仍然存在，地方政府隱性債務存量規模大，債券市場違約風險上升，房地產市場風險可能在某些局部顯現，可能傳導至金融機構。其次，重點存量風險依然突出，個別金融控股集團、農村金融機構風險可能暴露，互聯網金融特別是P2P網絡借貸風險仍需關注，非法金融活動仍處高位。

另外，金融市場對外部衝擊敏感度高，金融市場之間的風險交叉傳染可能性加大。他又提到，黑天鵝事件不容忽視，世界經濟增速「見頂回落」的可能性增加，主要發達經濟體收縮貨幣政策的外溢效應顯現，部分新興經濟體脆弱性上升，對中國金融穩定都會產生影響。

王景武稱，會貫徹好「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈」的基本政策，對各類金融風險都準備好處置預案和托底預案。具體而言，一是穩住宏觀槓桿率，重點推動國有企業去槓桿，堅決遏制地方政府隱性債務增量，有序化解存量，防止居民槓桿率過快上升；二是有序可控處置高風險金融機構風險，推動建立市場化、法治化的金融機構處置和退出機制，持續推進互聯網金融整治，配合地方政府和相關部門處置非法金融機構和非法金融活動風險。

三是維護金融市場平穩運行，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定，阻斷跨市場、跨區域、跨境風險傳染，防範金融市場異常波動和共振；四是平衡好穩增長和防風險的關係，統籌政策協調。在宏觀大局中把握好穩健的貨幣政策，把握好各領域出台政策的節奏和力度，避免政策疊加和共振。