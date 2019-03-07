中國財經 時事脈搏

國家主席、中央軍委主席習近平在甘肅代表團參加審議上指出，這些年來，脫貧攻堅力度之大、規模之廣、影響之深前所未有，取得了決定性進展。取得這樣的成績實屬不易，譜寫了人類反貧困歷史新篇章。

習近平表示，今後兩年脫貧攻堅任務仍然艱鉅繁重，剩下的都是貧中之貧、困中之困，都是難啃的硬骨頭。脫貧攻堅愈到緊要關頭，愈要堅定必勝的信心，愈要有一鼓作氣的決心，盡銳出戰、迎難而上，真抓實幹、精準施策，確保脫貧攻堅任務如期完成。

同時，要咬定目標不放鬆，脫貧攻堅的標準，就是穩定實現貧困人口「兩不愁三保障」，不愁吃不愁穿，義務教育、基本醫療、住房安全有保障。在脫貧標準上，既不能脫離實際、拔高標準、吊高胃口，也不能虛假脫貧、降低標準、影響成色。

他表示，要把握脫貧攻堅正確方向，確保目標不變、靶心不散，聚力解決絕對貧困問題，加大對非貧困縣、貧困村內貧困人口的支持，嚴格執行貧困縣退出標準和程序，確保脫貧成果經得起歷史檢驗，亦要整治問題不手軟。

脫貧攻堅工作中存在的形式主義、官僚主義現象，影響脫貧攻堅有效推進。他指出，對群眾反映的「虛假式」脫貧、「算賬式」脫貧、「指標式」脫貧、「遊走式」脫貧等問題，要高度重視並堅決克服，提高脫貧質量，做到脫真貧、真脫貧。