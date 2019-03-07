港股直擊 中國財經

市場擔心經濟放緩，美股連跌三日，恒指今早低開72點，早段跌幅曾縮至30點，惟兩萬九阻力重重，午後曾挫265點，低見28772，最終收報28779，跌258點或0.89%，失守十天線。

北水淨流入降至10.3億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

北水續流入重磅藍籌內銀，建行(00939)有3.43億元淨流入；工行(01398)有3.67億元淨流入；中行(03988)有2.94億元淨流入。另外，信行(00998)亦有1.34億元淨流入。

券商見追捧，海通證券(06837)上月淨利潤按年增16倍，有3.79億元淨流入；中信証券(06030)有7137萬元淨流入；華泰證券(06886)有7658萬元淨流入。

內險方面，新華保險(01336)亦有9070萬元淨流出；人保(01339)有4607萬元淨流出。

吉利(00175)首兩月銷量跌9%，今日捱沽，有4.51億元淨流入。

科技股方面，騰訊(00700)全日有3.81億元淨流出；金蝶國際(00268)有7360萬元淨流出。相反，績後急挫的IGG(00799)有5152萬元淨流入；中興(00763)有467萬元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、吉利、海通證券、工行、中行、中信証券、融創中國(01918) 、信行及華泰證券。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、 騰訊、吉利、金蝶國際、新華保險、IGG、海通證券、人保、中信証券及建行。