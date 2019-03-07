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今日 13:22 中國財經

海航擬撤銷對郭文貴誹謗訴訟

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海航集團對美國法院表示，計劃撤銷對現居紐約的中國流亡商人郭文貴的誹謗訴訟，稱這宗起訴現在會分散該公司的注意力。

《華爾街日報》報道，海航的律師在提交給紐約州法院的文件中表示，郭文貴的言論「現已不受公眾關注」，且該公司已得出結論，即起訴會毫無必要地分散該公司對關鍵業務優先事項的注意力，包括出售非核心資產和降低債務負擔。因此，已要求法官批准撤銷控告郭文貴誹謗的訴訟動議。

郭文貴在2017年表示，海航股東包括中國時任最高反腐官員王岐山的侄兒姚慶，並稱王岐山才是其侄兒所持股份的真正持有人。這一言論促使海航於2017年8月對郭文貴提出訴訟，稱虛假和誹謗言論損害該公司業務和聲譽，要求賠償最少3億美元。

郭文貴當時作出這些未經證實具爆炸性的言論，正值海航在美國和其他地區瘋狂進行收購，包括購入德意志銀行和希爾頓酒店集團等的大量股份。貸款人開始對海航所有權提出質疑，一些機構甚至停止承銷海航交易；其海航於美國的併購交易也受到監管機構和國會議員更嚴格的審查。

海航的律師在向法庭提交的文件中表示，海航仍然相信其提出的誹謗訴訟是有法律依據。海航的一名發言人表示，除了這份提交給法庭的文件外，該公司沒有任何評論。

海航之前積極在海外收購資產累積巨額債務，引致中國政府的詳細審查。過去一年，海航一直在政府的強制要求下出售海外資產，今年還將加大力度減持在多項資產中持有的股份，以專注核心的航空業務。

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