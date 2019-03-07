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今日 11:50 中國財經 時事脈搏

華為:控告美國政府勝訴充滿信心

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中國電訊設備製造商華為宣布，決定控告美國政府禁止聯邦機構使用華為設備﹐違反美國憲法。華為首席法務官宋柳平表示，對勝訴充滿信心。

宋柳平指出，美國業務雖然佔華為份額不多，但影響深遠，對華為傷害嚴重，希望通過訴訟排除法律上的限制，獲得公平競爭的機會。

他又強調，華為會依法配合各地政府反恐及阻止犯罪等，但如果超出法律要求便會拒絕。

對於有指中國拘留的加拿大人是報復當局拘捕華為副董事長孟晚舟，宋柳平指出，孟晚舟案與中國拘留加拿大人案無關。他希望加拿大法庭給予孟晚舟公平的審判，希望孟晚舟早日歸來。

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