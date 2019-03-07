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中國電訊設備製造商華為在深圳總部舉行記者會，宣布起訴美國政府。

華為輪值董事長郭平宣布，華為已向美國聯邦法院提起訴訟，指控美國2019年國防授權法第889條款違反美國憲法。

郭平表示，美國國會通過立法懲罰華為，且從未展示支持這些限制條款的證據，因此，華為不得不決定通過法律行動予以回應。郭平稱，該限制條款違背了美國憲法，妨礙華為參與公平競爭，最終傷害的是美國消費者。希望法院能做出有益於美國消費者的正確決定。

他強調，美國2019年國防授權法第889條款不僅阻止華為向美國客戶提供服務，還損害華為的聲譽，讓華為失去為美國以外客戶提供服務的機會。這是對美國立法程序的濫用。

郭平又稱，通過高額投資，華為成為全球5G領導者。鑑於美國從未提供任何證據證明其安全指控，懷疑美國不讓其他國家使用華為產品的動機，是否是擔心其他國家會使用先進的5G技術趕超美國。

郭平透露，美國政府曾經入侵華為伺務器、竊取大量的郵件和源代碼，卻沒有找到任何華為會危害美國網絡安全的證據，美國政府以及參議員仍然堅持要污衊華為公司。

在記者會上，美國CNBC稱，美國國防授權法889條款是華為訴訟的焦點，該條款禁止美國行政部門機構獲取來自華為、中興(00763)等中國企業的通訊硬件產品，這兩家企業都被該條款明確點名。

華為首席法務官宋柳平在發布會上稱，889條款基於虛假的、未經證實、也未經測試的論斷。他強調，華為並非中國國有企業，也不是一家被中國政府控制的公司。