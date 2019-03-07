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今日 10:21 中國財經

【兩會】財政部長:不允地方再現隱性債務

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財政部部長劉昆表示，不允許發生新的地方政府隱性債務。

他出席記者會時表示，確實有一些個別地方的地方政府，仍然存在法定限額外通過融資平台公司違法違規或變相舉債，也就是所謂的政府隱性債務。

他指出，在這方面，財政部已採取嚴格措施，不允許發生新的地方政府隱性債務，同時要求穩妥化解存量債務，又透露中央已在全國問責不少官員。

劉昆強調，中國高度重視債務問題，現時地方政府債務風險總體可控，低於國際認同的警戒線，全國政府債務與生產總值比例，亦遠低於歐盟等發達經濟體。目前中國政府債務的負債率是37%。

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