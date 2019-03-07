中國財經

財政部部長劉昆，副部長程麗華、劉偉就「財稅改革和財政工作」召開記者會。劉昆在開場發言中表示，過去的一年，財政部門聚力增效實施積極的財政政策，朝着實現全面建成小康社會目標邁出新的步伐。2018年全國一般公共預算收入18.3萬億元(人民幣·下同)，按年增長6.2%，全國一般公共預算支出22.1萬億元，按年增長8.7%。

各級財政加大對重點領域的投入力度，支持打好三大攻堅戰，深化供給側結構性改革，財政資金更多向創新驅動、「三農」、民生等領域傾斜。

劉昆指出，今年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關鍵之年。財政部將按照黨中央決策部署，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，更多採取改革的辦法，更多運用市場化、法治化手段，在「鞏固、增強、提升、暢通」八個字上下功夫，着力促進經濟持續健康發展和社會大局穩定，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎，以優異成績慶祝新中國成立70周年。

他又稱，受國務院委託，財政部編制了預算報告和預算草案，已經提請十三屆全國人大二次會議審議，並請全國政協各位委員提出意見。今年首次分中央和地方列報社會保險基金預算執行情況，加上一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算，四本預算全部實現分中央、地方和全國三個層面報告。

其中：2019年全國一般公共預算收入19.3萬億元，增長5%，全國一般公共預算支出23.5萬億元，增長6.5%；全國政府性基金預算收入7.8萬億元，增長3.4%，全國政府性基金支出約10萬億元，增長23.9%；全國國有資本經營預算收入3366億元，增長16.1%，全國國有資本經營預算支出2401億元，增長11.2%；全國社會保險基金收入近8萬億元，增長9.7%，全國社會保險基金支出7.4萬億元，增長15%。