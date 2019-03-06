國際財經 香港財經 中國財經

威廉斯:美國經濟放緩成為新常態

紐約聯儲銀行總裁威廉斯稱，美國經濟增長放緩成為「新常態」，若經濟再下行，儲局或考慮推量化寛鬆（QE）及負利率。

聯儲局:多數地區經濟輕微至溫和擴張

美國聯儲局發表俗稱褐皮書的地區經濟報告，稱1月後期和2月期間經濟續增長，12個地區之中，10個稱經濟輕微至溫和擴張。

加央行維持利率不變 加息時機不確定性增

加拿大央行一如預期維持利率在1.75%不變，稱未來加息時機的不確定性上升，經濟前景續為政策利率低於中性區間提供理據。

孟晚舟案押後至5月8日再訊 暫未定引渡聆訊日期

華為副董事長孟晚舟在加拿大卑詩省最高法院出庭，聽取美國要求引渡她的聆訊日期，惟法院未定出引渡聽證會的日期，案件押後至5月8日處理，孟晚舟續獲准保釋。

美對華貿赤新高 道指收市倒插133點

美國去年貿赤升至10年高，對華貿赤創高紀錄，經濟憂慮加上審慎觀望中美貿談，美股道指曾挫172點，收市仍跌133點或0.52%，早段一度回升30點；標指收跌0.65%，醫健和能源股領跌；納指回落0.93%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國整體貿赤去年12月大增18.8%，全年擴大12.5%，同樣是10年新高；去年對華貿赤增11.6%，創歷史高。ADP美國私企2月增18.3萬職位，低於預期，1月修訂後大增至30萬。

￭ 美國總統特朗普：與中國貿談進展良好。

￭ 美滙指數早段上揚，尾段回落0.04%，報96.86。

￭ 紐約期金每盎斯收報1287.6美元，升0.2%。

￭ 美國上周原油庫存增幅遠超預期，紐約期油收跌0.6%；布蘭特期油升0.2%。

￭ 英股微揚0.17%，德、法股分別低收0.28%和0.16%。

￭ 經合組織調低今明兩年全球經濟增長預測，今年料增3.3%，明年增3.4%。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7176元，較周二紐約尾盤跌122點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28999點，較昨日恒指收市低水39點。

￭ ADR港股比例指數報28924點，較恒指香港收市低112點。

￭ 富智康(02038)全年虧損8.57億美元，不派息。

￭ 創科(00669)全年股東應佔溢利按年升17.44%，末期息50港仙。

￭ 美高梅(02282)全年盈利按年減少53.95%，派末期息3.4仙。

￭ 五礦資源(01208)全年盈利按年少53.57%，不派末期息。

￭ 鷹君(00041)全年盈利按年減少34.1%；派末期息0.5元，全年派息0.83元，較2017年少逾五成。