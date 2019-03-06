中國財經

國家發改委主任何立峰表示，去年各級政府(包括中央預算內投資)的投資總額不到5%，主要用於城市公共服務設施、社會民生短板領域等。

他指出，對於各級政府投資，嚴格防止形成新的債務和「半拉子」工程，而是突出精準投資和實現產業政策的精準調控，以此拉動和撬動社會資本在國民經濟當中的投資比重，沒有必要「大水漫灌」。

副主任寧吉喆稱，中國消費持續擴大的基本面沒有改變，消費轉型升級並帶動投資轉型升級，乃至經濟轉型升級是大勢所趨，對此長期看好。今年繼續促進消費增長，從四個方面做起，一是落實消費增長政策，二是增強城鄉居民消費能力，增加居民可支配收入，三是擴大重點領域消費，擴大服務業消費空間，四是改善消費環境。

他表示，為促進消費平穩增長，將增強居民消費能力，多措並舉強化居民增收，推動穩增長、保就業、促增收，保障居民收入增長與經濟增長同步，將研究推出居民增收三年行動方案。

寧吉喆又提到，要依法保護外資權益，十三屆全國人大二次會議即將審議的《外商投資法》草案，確立外商投資促進和保護制度，明確規定國家依法保護外國投資者和外商投資企業的知識產權，不得利用行政手段強制轉讓技術，這必將為外商投資權益提供更全面、更有力的法治保障。立法通過後，將狠抓遵照執行。