中國財經

發改委主任何立峰表示，通過大規模減稅降費、放管服改革的深入推進等，世界銀行的營商環境排名，中國從78位上升到46位，一年增長了32位。

他表示，這從側面說明中國營商環境不斷在優化，今年可能會有更大的進步。