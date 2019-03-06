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今日 10:28 中國財經

【兩會】發改委:相信中國能實現經濟目標

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中國去年GDP增長6.6%，今年的《政府工作報告》提出經濟增長目標6%至6.5%，發改委主任何立峰認為，當前經濟形勢是穩中有進、穩中有變、變中有憂，但今年的總體經濟趨勢將是穩中向好。

他表示，當前世界正進入百年未有的大變局中，全球經濟波動的影響不可能避免的波及中國製造業，目前不少企業還面臨許多困難，如融資難融資貴、生產經營成本高等問題，最近黨中央國務院出台的一系列舉措都旨在解決這些問題。

他相信，今年經濟繼續會保持良好的發展態勢，使中國經濟保持平穩健康的發展，實現今年預期的增長目標。

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